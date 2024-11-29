В России поднимутся цены на бытовую технику

Иностранные и российские производители бытовой техники разослали торговым сетям уведомления о повышении цен, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, «Группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Rowenta, Krups и др.) в середине ноября отправила уведомление о повышении цен в среднем на 10 % с 1 января 2025 года «из-за роста стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличения стоимости оборотного капитала».

О повышении цен на всю импортную и отечественную продукцию со 2 декабря предупредила компании Kuppersberg и IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig).

Отечественный бренд бытовой техники Vard (бывший Electrolux в России) намерен поднимать отгрузочные цены в два этапа: в декабре и в январе.

«В текущих условиях будем вынуждены корректировать цены, что, несомненно, отразится на цене для конечного потребителя», – сообщил гендиректор Vard Алексей Беляков

Среди причин повышения цен компании указывают высокую ключевую ставку, курсы валют и логистические затраты. Собеседник «Коммерсанта» не исключает, что из-за ключевой ставки и роста курса доллара стоимость электроники в январе поднимется более чем на 20 %.