В Ленобласть на выходных придет долгожданное тепло

Днем в субботу воздух местами прогреется до +5 градусов.

В Ленинградской области 30 ноября ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами возможны небольшие осадки в основном в виде дождя, а днем пройдет мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, во второй половине дня в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем 0…+5 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, — передает МЧС.