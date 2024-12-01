В Ленобласти задержали студента за фото и видео газопровода у Порошкино

Вечером 30 ноября в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о 20-летнем студенте, которого задержала частная охрана у магистрального газопровода рядом с деревней Порошкино во Всеволожском районе.

Предварительно, студент из Кудрово снимал на телефон расположение и схему устройства труб. Фото и видео он отправлял неизвестному в мессенджер и рассчитывал на денежное вознаграждение.

В отношении студента пока составили административный протокол о мелком хулиганстве, нарушитель помещен в спецприемник.