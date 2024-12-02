В Ленобласти завершается ремонт дороги через поселок Межно в Сиверский

В ближайшие дни в Гатчинском округе Ленобласти завершился ремонт семикилометрового участка дороги через поселок Межно в Сиверский.
Видео: t.me/dorogi_47.
Рабочие уложили два слоя нового асфальта, а также нанесли разметку. Осталось обустроить тротуары, установить дорожные знаки и обновить автобусные остановки. После этого дорога будет полностью готова.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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