В Ленобласти завершается ремонт дороги через поселок Межно в Сиверский

В ближайшие дни в Гатчинском округе Ленобласти завершился ремонт семикилометрового участка дороги через поселок Межно в Сиверский.

Видео: t.me/dorogi_47.

Рабочие уложили два слоя нового асфальта, а также нанесли разметку. Осталось обустроить тротуары, установить дорожные знаки и обновить автобусные остановки. После этого дорога будет полностью готова.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».