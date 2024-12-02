В Петербурге мужчина искусал подростка в туалете торгового центра

Между мужчиной и подростком произошел конфликт, в ходе которого один применил зубы, а второй — перцовый баллончик.

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после конфликта в одном из торговых центров города. По имеющейся информации, стычка произошла между пьяным мужчиной и подростком.

Как выяснил Рен ТВ, мужчина преследовал юношу до туалета, где и произошел конфликт. Несовершеннолетний оказался не из робкого десятка и применил перцовый баллончик, а затем выволок обидчика в холл. Там неадекват и вцепился в ногу оппонента зубами.

До этого инцидента мужчина приставал и к другим посетителям центра. Полиция уже занимается данным происшествием.