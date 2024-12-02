В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение будет действовать до позднего вечера вторника.
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. Предупреждение действует до 22 вечера 3 декабря.
Как указано в сообщении, в регионе на протяжении более чем суток будет фиксироваться усиление порывов ветра. Его скорость, по данным синоптиков, местами достигнет 15 метров в секунду.
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02.12.2024 82