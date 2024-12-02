На месте коммунальной аварии в Выборге работают 4 бригады

Также для устранения аварии задействованы три единицы спецтехники.
Рабочие продолжают устранять коммунальную аварию в южной части Выборга, которая привела к отключениям водоснабжения.
На месте аварии работают четыре бригады «Леноблводоканала» и три единицы спецтехники.
По состоянию на 16.30 выполнен демонтаж первой обжимной муфты. Аварийный участок и состав работ Водоканал характеризует как сложные. О завершении работ будет сообщено дополнительно, — передает пресс-служба правительства Ленобласти.
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02.12.2024 59