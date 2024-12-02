На месте коммунальной аварии в Выборге работают 4 бригады

Также для устранения аварии задействованы три единицы спецтехники.

Рабочие продолжают устранять коммунальную аварию в южной части Выборга, которая привела к отключениям водоснабжения.

На месте аварии работают четыре бригады «Леноблводоканала» и три единицы спецтехники.

По состоянию на 16.30 выполнен демонтаж первой обжимной муфты. Аварийный участок и состав работ Водоканал характеризует как сложные. О завершении работ будет сообщено дополнительно, — передает пресс-служба правительства Ленобласти.