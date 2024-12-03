Вратарь «Динамо» забил гол в матче РПЛ, спас команду от поражения и установил рекорд

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ), став первым голкипером в РПЛ, поразившим ворота соперников с игры.

Футболист также стал вторым вратарем за всю историю чемпионата России, забившим в турнире: 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов из «Торпедо-ЗИЛ» отличился с пенальти в матче против «Факела» (3:1).

Благодаря голу 28-летнего Игоря Лещука «Динамо» спаслось от поражения в матче с «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игорь Лещук – воспитанник «Динамо», на протяжении всей карьеры играет за клуб. В текущем сезоне он провел четыре матча в РПЛ и шесть в Кубке России.