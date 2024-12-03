Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 25 ноября по 1 декабря поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 25 раз. В том числе:

♦ аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 5 раз (спасено 2 человека);

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 6 раз (спасен 1 человек).

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