В магазинах Петербурга нашли кабачковую икру с нитратами

В Санкт-Петербурге была выявлена опасная для здоровья человека икра на полках магазинов.

Лабораторные анализы показали, что 80% образцов не соответствуют стандартам, а их употребление может привести к серьезным заболеваниям, включая онкологию.

Эксперты Центра контроля качества товаров установили, что восемь из десяти проверенных продуктов не соответствуют требованиям ГОСТа 2654-2017 по содержанию нитратов.

При анализе кабачковой икры специалисты подчеркнули, что нитраты в организме преобразуются в нитриты, которые оказывают вредное воздействие на здоровье. Это соединение может вызывать кислородное голодание тканей, проблемы с пищеварением и увеличивает риск развития онкологических заболеваний.