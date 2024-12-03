Лучших учителей математики наградили ЗакСобрании Ленобласти

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Сегодня, 3 декабря, на заседании Законодательного собрания 47 региона лучшим учителям математики Ленинградской области были вручены медали фонда Эйлера и дипломы и премии ЗакС

Эйлера
Фото: lenoblzaks.ru

С приветственным словом к победителям и депутатам областного парламента обратился президент Фонда Эйлера, профессор СПбГУ Игорь Жуков. Он поздравил победителей олимпиады и отметил их высокий профессионализм. Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин и Игорь Жуков вручили победителям дипломы, цветы и медали Фонда Эйлера.

Победителями региональной Олимпиады в 2024 году стали:
— Дипломом 1-й степени награждена Праздникова Елена Владимировна (МБУ «Разметелевская СОШ»);
— Дипломами 2-й степени: Плотникова Светлана Владимировна (МОБУ СОШ «Агалатовский центр образования») и Неизвестный Евгений Вячеславович (МБОУ «Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева»);
— Дипломами 3-й степени награждены: Данилюк Вячеслав Анатольевич (ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»), Щеколдина Анастасия Вячеславовна (МОУ «Гимназия» г. Кириши), Дмитренок Марина Григорьевна (МБОУ «Громовская СОШ», Приозерский район).

С правилами участия и заданиями заочного тура Олимпиады участники могут ознакомиться на сайте Фонда Эйлера.

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Организаторами олимпиады в Ленобласти выступает ЗакСобрание 47 региона и Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера при участии Территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Участие в олимпиаде анонимно, победителей определяет компетентное жюри. Олимпиада проходит с целью мотивации учителей математики к преподавательской деятельности и выявления лучших представителей профессии.

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