Аналитики представили рейтинг самых угоняемых авто в России

В этом году лидерами топа стали отечественные модели автомобилей.
Аналитики страхового дома ВСК сообщили, что в России в 2024 году количество угонов автомобилей снизилось на 22%.
При этом чаще всего угоняли модели Lada — 66% всех случаев. На втором месте находятся автомобили Lexus (8,5%), а также Hyundai и Kia (по 6%).
Меньше всего в 2024 году угоняли автомобили марок BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen. На каждую из них приходится по 2,8% от всех угонов.
Наиболее уязвимыми моделями стали Lada Vesta и Lada Granta, на которые приходится 37% и 28% угонов соответственно.
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