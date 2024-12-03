Аналитики представили рейтинг самых угоняемых авто в России

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В этом году лидерами топа стали отечественные модели автомобилей.

Аналитики страхового дома ВСК сообщили, что в России в 2024 году количество угонов автомобилей снизилось на 22%.

При этом чаще всего угоняли модели Lada — 66% всех случаев. На втором месте находятся автомобили Lexus (8,5%), а также Hyundai и Kia (по 6%).

Меньше всего в 2024 году угоняли автомобили марок BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen. На каждую из них приходится по 2,8% от всех угонов.

Наиболее уязвимыми моделями стали Lada Vesta и Lada Granta, на которые приходится 37% и 28% угонов соответственно.

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21.11.2024 267
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