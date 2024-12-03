Трамп пригрозил премьеру Канады сделать его страну 51-м штатом США

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Будущий президент США вне себя от ситуации с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией в Канаде.

Избранный президент США Дональд Трамп на недавней встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м штатом Америки, если не будет решены вопросы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Об этом сообщает Fox News.

В ходе встречи Трамп предупредил Трюдо о намерении ввести 25-процентные ввозные пошлины на все канадские товары начиная с 20 января 2025 года, если страна не займется решением проблем с миграцией, наркотиками и торговым дефицитом, который составляет около 100 миллиардов долларов.

Трюдо, в свою очередь, выразил опасения, что такие меры могут негативно сказаться на канадской экономике. На это Трамп предположил, что Канада могла бы быть частью США, а Трюдо — губернатором нового штата. Канадский премьер отреагировал на это нервным смехом, пишет издание.

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