Трамп пригрозил премьеру Канады сделать его страну 51-м штатом США

Будущий президент США вне себя от ситуации с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией в Канаде.

Избранный президент США Дональд Трамп на недавней встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м штатом Америки, если не будет решены вопросы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Об этом сообщает Fox News.

В ходе встречи Трамп предупредил Трюдо о намерении ввести 25-процентные ввозные пошлины на все канадские товары начиная с 20 января 2025 года, если страна не займется решением проблем с миграцией, наркотиками и торговым дефицитом, который составляет около 100 миллиардов долларов.

Трюдо, в свою очередь, выразил опасения, что такие меры могут негативно сказаться на канадской экономике. На это Трамп предположил, что Канада могла бы быть частью США, а Трюдо — губернатором нового штата. Канадский премьер отреагировал на это нервным смехом, пишет издание.