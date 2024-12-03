В России предложили ввести в школьную программу уроки ПДД

С инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

В России предложили внести правила дорожного движения (ПДД) в школьную программу. Соответствующая инициатива Национального автомобильного союза (НАС) направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.

Аргументируя предложение, представители НАС сообщили о росте аварийности на дорогах за девять месяцев 2024 года, в том числе с участием несовершеннолетних. А именно — 18,1 тыс. ДТП, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом одной из причин высокой аварийности и смертности считается низкий уровень знаний ПДД у всех участников движения.

Одним из шагов может стать изменение образовательных стандартов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с обязательным включением в программу изучения Правил дорожного движения…Это позволит резко повысить уровень подготовки всех участников дорожного движения, уже через несколько лет появятся поколения, знающие с детства ПДД, — заявили в союзе «Известиям».