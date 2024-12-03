В Ленобласти завершили ремонт дороги между Мяглово и поворотом на Ёксолово

Рабочие привели в порядок участок дороги протяженностью почти четыре километра.

В Ленинградской области завершены работы по ремонту дороги Мяглово – автодорога «Кола» протяжённостью 3,8 км. Данный участок соединяет поселки Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ёксолово и является одним из самых загруженных в Всеволожском районе.

Обновление дороги направлено на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности движения. Работы были осуществлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе ремонта было уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также смонтирована специальная георешетка, укрепляющая бетонные плиты в основании дороги, что повысило долговечность покрытия.

Кроме того, дорожники обновили разметку, установили новые дорожные знаки, укрепили обочины и отремонтировали остановки общественного транспорта.

В 2024 году во Всеволожском районе также были выполнены другие важные ремонты в рамках упомянутого национального проекта, включая обновление участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово, а также подъезда к деревне Сярьги по просьбам местных жителей.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти