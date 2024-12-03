Перминов: оживить строительный рынок России будет сложно

Сегодня зафиксирован рекордный рост доли застройщиков, сталкивающихся с трудностями при запуске новых жилых проектов, связанный с проблемами получения проектного финансирования на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Если в мае этого года о таких трудностях сообщали 23% строительных компаний, то к ноябрю их число возросло до 52%. Усложняются и продажи: за полгода доля компаний, не справившихся с планами по продаже новостроек, увеличилась с 38% до 77%.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью Online47 отметил, что оживить строительную отрасль в текущих условиях будет сложно. Он подчеркнул, что временное «охлаждение» рынка неизбежно, но стагнации быть не должно.

Временного охлаждения строительного рынка вряд ли удастся избежать. Но его следствием не должна стать стагнация отрасли. Поиск возможностей для ее стимулирования, в том числе за счет внедрения более гибких программ кредитования, продолжается. Для решения проблемы обманутых дольщиков немало было сделано ранее, например введены эскроу-счета. Полагаю, что у всех сторон есть понимание того, что это явление не должно снова стать частью нашей действительности, — заявил сенатор.

Перминов также подчеркнул, что российская экономика сталкивается с серьезным давлением как внутренних, так и внешних факторов. Это создает крупный вызов для правительства и бизнеса. Решение этих проблем можно расценивать как накопление уникального опыта.