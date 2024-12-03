Перминов: оживить строительный рынок России будет сложно

Сегодня зафиксирован рекордный рост доли застройщиков, сталкивающихся с трудностями при запуске новых жилых проектов, связанный с проблемами получения проектного финансирования на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Если в мае этого года о таких трудностях сообщали 23% строительных компаний, то к ноябрю их число возросло до 52%. Усложняются и продажи: за полгода доля компаний, не справившихся с планами по продаже новостроек, увеличилась с 38% до 77%.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью Online47 отметил, что оживить строительную отрасль в текущих условиях будет сложно. Он подчеркнул, что временное «охлаждение» рынка неизбежно, но стагнации быть не должно.
Перминов также подчеркнул, что российская экономика сталкивается с серьезным давлением как внутренних, так и внешних факторов. Это создает крупный вызов для правительства и бизнеса. Решение этих проблем можно расценивать как накопление уникального опыта.