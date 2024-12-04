Падающий астероид оставил яркий след в небе над Якуктией

Жители Якутии поделились кадрами падения астероида.

Каметоподобный хвост и вспышки сияли над Олекминским и Ленским районами 3 декабря около 19.00 по мск.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщили, что безопасность жизнедеятельности населения не нарушена.