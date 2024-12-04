В Петербурге участник СВО после госпитализации ушел в монастырь

Житель Петербурга, пропавший после участия в СВО, нашелся в монастыре.

Как сообщает «Фонтанка», 28-летний мужчина отправился в зону спецоперации, но получил ранение. Сначала его направили в белгородскую больницу, затем перевели в медучреждение Петербурга.

Позже в полицию обратилась сестра бойца и сообщила, что тот не выходит на связь около недели.

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Как выяснилось позже, участник спецоперации решил уйти в монастырь, о чем позже написал сестре. Известно, что в ближайшее время мужчина планирует посетить отделение полиции, чтобы написать заявление.