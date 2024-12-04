Россиян предупредили об изменениях в СМС-уведомлении на Госуслугах

Сервис добавил в рассылку напоминание о постоянной активности мошенников.
Портал Госуслуги внес изменение в СМС-уведомление пользователей. Теперь в сообщении с кодом доступа, появилась подпись: «Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники».
Данное изменение призвано уберечь доверчивых пользователей от мошенников.
Ранее полиция задержала хакеров из Ленобласти, которые взламывали «Госуслуги» и оформляли на жертв займы.
Вам будет интересно
В России могут ввести систему подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с «Госуслугами». Минцифры уже работает над этим проектом,...
07.11.2024 30