Россиян предупредили об изменениях в СМС-уведомлении на Госуслугах

Сервис добавил в рассылку напоминание о постоянной активности мошенников.

Портал Госуслуги внес изменение в СМС-уведомление пользователей. Теперь в сообщении с кодом доступа, появилась подпись: «Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники».

Данное изменение призвано уберечь доверчивых пользователей от мошенников.

Ранее полиция задержала хакеров из Ленобласти, которые взламывали «Госуслуги» и оформляли на жертв займы.