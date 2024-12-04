Назван самый дешевеющий в России продукт

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Всего аналитики включили в топ самых подешевевших продуктов питания три товара.

По итогам октября самым подешевевшим продуктом в России стала гречка. Снижение цен на крупу зафиксировано в 33 регионах страны, выяснило агентство РИА Новости.

Наиболее значительное снижение цен на гречку наблюдается в Омской области (-22%), Бурятии (-21%) и Забайкальском крае (-20%). Также существенное падение цен зафиксировано в Севастополе и Республике Тыва, где цены снизились на 19%.

Помимо гречки, в 18 регионах наиболее значительное уменьшение стоимости продемонстрировала курица. В Пензенской области цены на птицу снизились на 21%, в Нижегородской области и Марий Эл — на 18%, а в Самарской и Ростовской областях снижение составило 17%.

Третье место по уменьшению цен заняли мороженые кальмары. Стоимость морепродукта снизилась в 13 регионах, среди которых Тамбовская область (-25%), Крым (-23%), Алтайский край и Чувашская Республика (-20%), а также Ивановская область (-19%).

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