Женщина оказала мужчине коммерческие интимные услуги и ударила ножом в грудь в Петербурге

По подозрению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью вечером 4 декабря задержана 50-летняя петербурженка.

По предварительным данным, женщина оказывала интимные услуги 56-летнему водителю. Это происходило в квартире дома на улице Заводской в Санкт-Петербурге.

В процессе они поссорились. Женщина ударила мужчину ножом в грудь.