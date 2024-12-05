Женщина оказала мужчине коммерческие интимные услуги и ударила ножом в грудь в Петербурге

По подозрению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью вечером 4 декабря задержана 50-летняя петербурженка.
По предварительным данным, женщина оказывала интимные услуги 56-летнему водителю. Это происходило в квартире дома на улице Заводской в Санкт-Петербурге.
В процессе они поссорились. Женщина ударила мужчину ножом в грудь.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 6442