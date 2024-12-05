Экономист допустил повышение ключевой ставки сразу на 2% в декабре

Причем повысить ставку ЦБ может и в начале следующего года, не исключил эксперт.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач допустил повышение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре сразу на два процента. Об этом эксперт заявил в ходе Веронского евразийского экономического форума, пишет ТАСС.

Думаю, пока, скорее, на 2 процентных пункта. Но не исключаю, что и больше, — заявил Клепач, отметив, что повышение ставки возможно и в следующем году.