Житель Волгограда производил и распространял наркотики в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга 5 декабря завела уголовное дело о покушение на производство, хранение и сбыт наркотиков в крупном размере в отношении 27-летнего жителя Волгограда.

В арендованной им квартире нашли больше четырех килограммов наркотиков растительного происхождения, около дюжины кустов и 13 свертков с расфасованным веществом. Рядом были специальные лампы, горшки, электронные весы и упаковка.

Полицейским молодой человек указал координаты пяти тайников в Санкт-Петербурге, где было спрятано еще около 10 граммов запрещенного вещества.

Подозреваемый задержан. Известно, что пять лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к полутора годам лишения свободы.