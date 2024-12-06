Задолженность по зарплатам в Петербурге остается на уровне 63 млн рублей

На 1 ноября 2024 года задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге составила 63,1 млн рублей. Это на 1,6 % меньше, чем месяцем ранее, но сумма долга остается достаточно высокой, сообщает «Петроград».

Депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата сообщил, что хоть задолженности по зарплатам в Санкт-Петербурге и снизились на 1,6 %, ситуация на Северо-Западе России ухудшилась.

Долги по зарплатам в округе возросли на 1,4 % и достигли 129,9 млн рублей. В целом по стране задолженность по заработной плате на 1 ноября 2024 года составила 379,4 млн рублей, что на 7,2 % меньше, чем месяцем ранее. При этом почти половина этого долга — 170,9 млн рублей — возникла только в 2024 году.