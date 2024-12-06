Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Гатчиной

Смертельный наезд на пешехода произошел 6 декабря на 59-м километре трассы «Кемполово — Шапки» в Гатчинском округе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО, 41-летний водитель Škoda сбил человека, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 40 лет. Проводится проверка.