Школьник получил удар ножницами в плечо в Сосновом Бору

В полицию Соснового Бора 5 декабря сообщили о ранении 15-летнего ученика городской школы. У пострадавшего ранение плеча, предположительно, ножницами.

По данным полиции, подросток поссорился с 12-летним ребенком. Старший ударил оппонента по лицу, а тот в ответ вонзил ножницы в плечо противника.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.