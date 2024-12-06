Школьник получил удар ножницами в плечо в Сосновом Бору

В полицию Соснового Бора 5 декабря сообщили о ранении 15-летнего ученика городской школы. У пострадавшего ранение плеча, предположительно, ножницами.
По данным полиции, подросток поссорился с 12-летним ребенком. Старший ударил оппонента по лицу, а тот в ответ вонзил ножницы в плечо противника.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.
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24.06.2022 5269