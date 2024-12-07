Якушев: Народная программа «Единой России» дополнена положениями 19 новых нацпроектов

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», партия принимала активное участие в разработке новых национальных проектов, представила свои предложения в каждый из них.

«Народная программа «Единой России» синхронизирована с пока еще действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном Съезде», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

Он обратил внимание на то, что в сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Подобная практика будет применяться и в отношении новых национальных проектов, что позволит оперативно получать информацию «с земли».

«Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», — обратил внимание Владимир Якушев.

В частности, с 2019 года построено почти 1400 школ на 850 тысяч учеников. Также создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет и введены в строй почти 1700 детских садов.

Непосредственное участие жителей обеспечивается и при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Помимо этого, партия обеспечивает финансирование положений нацпроектов в бюджете. В частности, ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной сети, что позволило за шесть лет существенно улучшить ее состояние — 85% дорог в крупнейших агломерациях соответствуют нормативным требованиям. По региональным дорогам этот показатель составляет всего 54%, а значит есть над чем работать.

За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более 1000 поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построены и отремонтированы 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий.

Владимир Якушев отметил, что реализация новых нацпроектов усилит страну, сделает ее еще более комфортной для семей с детьми, ускорит технологическое и экономическое развитие.