В Думе готовят закон о запрете проживания мигрантов вблизи школ и детсадов

Согласно документу, иностранцы не смогут размещаться на расстоянии менее 200 метров от детских учреждений.
В Госдуме разрабатывают законопроект, который запретит проживание мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. Также документ предусматривает ограничения на регистрацию иностранцев в помещениях этих учреждений.
Авторы инициативы считают, что проживание мигрантов вблизи учебных и дошкольных учреждений создают угрозу безопасности детей, пишет ТАСС.
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