В Думе готовят закон о запрете проживания мигрантов вблизи школ и детсадов

Согласно документу, иностранцы не смогут размещаться на расстоянии менее 200 метров от детских учреждений.

В Госдуме разрабатывают законопроект, который запретит проживание мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. Также документ предусматривает ограничения на регистрацию иностранцев в помещениях этих учреждений.

Авторы инициативы считают, что проживание мигрантов вблизи учебных и дошкольных учреждений создают угрозу безопасности детей, пишет ТАСС.