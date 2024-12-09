Электрички перейдут на новый график с 15 декабря в Петербурге

Пригородные поезда Санкт-Петербурга перейдут на зимнее расписание с середины декабря. Некоторые маршруты были пересмотрены с учетом пожеланий петербуржцев, сообщает «АБН24».

Например, две пары поездов, следующих от Витебского вокзала до Павловска, в будни будут курсировать до станции Антропшино.

Также в течение года в будние дни до Колпино пассажиров будет возить новая электричка от Московского вокзала, которая отправится в 18:35. Новый график вступит в силу 15 декабря 2024 года.