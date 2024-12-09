Мужчина погиб под колесами электропоезда в Петербурге

На 41-м километре 8-го пикета под электропоезд сообщением «Белоостров — Сестрорецк — СПб» попал 38-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути вне пешеходного перехода. Приближающийся поезд не привлек его внимание, хотя машинист подавал сигналы повышенной громкости.

Несмотря на экстренное торможение, предотвратить столкновение не удалось. Мужчина скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.