Спасатели эвакуировали мужчину, травмировавшего руку на рыбалке в акватории Ладожского озера

Неприятный случай с любителем активного отдыха произошел в бухте Глубокой.
Аварийно-спасательная помощь помогла мужчине, получившему травму во время рыбалки в акватории Ладожского озера. Специалистам пришлось эвакуировать пострадавшего со льдины.
Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург эвакуировали пострадавшего со льдины на берег, оказали ему первую помощь и доставили в медицинское учреждение, — сообщили в службе.
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