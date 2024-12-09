Спасатели эвакуировали мужчину, травмировавшего руку на рыбалке в акватории Ладожского озера

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Неприятный случай с любителем активного отдыха произошел в бухте Глубокой.

Аварийно-спасательная помощь помогла мужчине, получившему травму во время рыбалки в акватории Ладожского озера. Специалистам пришлось эвакуировать пострадавшего со льдины.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург эвакуировали пострадавшего со льдины на берег, оказали ему первую помощь и доставили в медицинское учреждение, — сообщили в службе.
photo_2024-12-09_15-58-47
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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