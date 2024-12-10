Иномарка насмерть сбила водителя, выставляющего конус после другой аварии в Петербурге

Вечером 9 декабря на перекрестке Софийской и Финляндской улиц в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария.
Столкнулись автомобили марок Honda и Volkswagen. Во время ожидания оформления ДТП одного из водителей насмерть сбила другая машина.
Неизвестный на белом Volkswagen сбил мужчину, выставляющего конус. Пострадавший полученных травм погиб на месте. Полиция организовала проверку по факту ДТП.
Вам будет интересно
В полицию Кировского района 25 мая около 21:00 сообщили об аварии возле Кировска. По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка за рулем...
26.05.2024 1632