Склад и самосвалы загорелись во Всеволожском районе – фото

Сообщение о пожаре в деревне Рыжики Всеволожского района поступило 10 декабря около 03:00. Пожару присвоен ранг 1 БИС. Горели по всей площади две бытовки и грузовые самосвалы.

На реагирование задействованы силы и средства пожарной-спасательного гарнизона области, в том числе дежурные смены 101 и 102 ПЧ Всеволожского отряда Леноблпожспас, 96 ПСЧ федеральной противопожарной службы, службы пожаротушения Леноблпожспас.

Около 04:00 открытое горение ликвидировали. На момент подготовки публикации сообщения о пострадавших не поступали.

Фото: Леноблпожспас