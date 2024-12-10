Количество агроклассов в Ленобласти вырастет более чем в семь раз

Развитие системы профориентации для нужд регионального АПК находится в фокусе внимания. К 2030 году агроклассов в Ленобласти станет 275.

«Программу возможно реализовать при полном погружении и подключении образования, АПК и сельхозпредприятий. Потребность в кадрах в аграрном секторе сейчас очень высокая, поэтому правительство региона рассмотрит возможность расширения поддержки агроклассов для подготовки специалистов по самым востребованным специальностям в областном АПК», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

Уже сейчас в Ленобласти сформированы 37 агроклассов в 12 школах, расположенных в 8 районах региона.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.