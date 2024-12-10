Минфин нашел, какие деньги федеральный бюджет сможет еще забрать у регионов России

Правительственная комиссия одобрила поправки Минфина о перераспределении доходов от штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает РБК.

По действующим правилам все средства от административных штрафов за нарушения ПДД поступают в бюджеты регионов, где были вынесены решения.

Минфин предлагает изменить эту схему: 75% доходов останется в регионах, а 25% будет направляться в федеральный бюджет. Поправки планируется рассмотреть во втором чтении законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс.

Кроме того, в правительстве обсуждают увеличение штрафов. Например, планируется повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 750 рублей, за несоблюдение правил применения ремней безопасности – с 1000 до 1500 рублей, а за управление автомобилем в состоянии опьянения – с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Также предлагается сократить скидку за оперативную уплату штрафов с 50% до 25%.

Эти изменения направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и увеличение доходов в бюджеты.