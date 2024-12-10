Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 2 по 8 декабря поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 20 раз. В том числе к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 8 раз.

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