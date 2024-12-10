Стоимость двух билетов на «Щелкунчика» в Большом театре достигла ₽400 тыс

Из-за огромного спроса билеты на представление продаются только через аукцион.

Максимальная цена на два билета к новогоднему балету «Щелкунчик» в Большом театре достигла рекордных 400 тысяч рублей. Об этом пишет «КП».

Аукцион на билеты, проводимый театром впервые, стартовал со 100 тысяч рублей за пару билетов. Победителю, предложившему максимальную сумму, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне зала.

Всего до конца 2024 года в Большом театре запланировано 18 выступлений балета «Щелкунчик».