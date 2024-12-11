Украинский футболист забылся и начал говорить по-русски на интервью. Ему сделали замечание

Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов начал отвечать на вопросы журналистов на русском языке после матча 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса».

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось…», – сказал Кирилл Попов

Затем футболист получил замечание, после чего перешел на украинский язык.

Встреча завершилась победой «Кривбасса» со счетом 3:1. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 28 очков в 15 матчах. «Черноморец» располагается на 14-м месте с 12 очками после 16 матчей.

В текущем сезоне Кирилл Попов провел 15 матчей в составе «Черноморца», но не отметился результативными действиями.