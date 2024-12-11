В новогоднюю ночь на Дворцовой площади будут транслировать традиционное обращения Путина

В предстоящую новогоднюю ночь концерта на Дворцовой площади Петербурга и праздничного фейерверка снова не будет.

Однако с 21:00 на фасаде Штаба Гвардейского корпуса появятся сказочные световые проекции по мотивам сказочных сюжетов. За несколько минут до полуночи покажут новогоднее обращение президента, рассказал в ходе заседания правительства 10 декабря глава комитета по культуре Федор Болтин.

Движение по Невскому проспекту прекратится 31 декабря в 18:00. В новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать по специальному графику, об этом редакция ivbg.ru писала ранее.