Всего два грузовика снега вывезли из Петербурга

В Санкт-Петербурге с начала зимы выпало так мало осадков, что снегопункты приняли всего 42 кубометра убранного с улиц снега. Это соответствует объему двух грузовиков.

Для сравнения, в 2023 году за это же время было утилизировано 500 тысяч кубометров. А 19 декабря была преодолена миллионная отметка.

На момент подготовки публикации снег возят только в снегоприемный пункт в Зеленогорске. Остальные снегоплавильни все еще не задействованы. Всего их 18.

За сутки они способны утилизировать 101,5 тысячи кубометров снега. А за прошлую зиму приняли 3 миллиона кубометров – второй по объему результат за всю историю работы пунктов.