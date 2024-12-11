Автоэксперты объяснили, почему нельзя подкладывать картонку перед решеткой радиатора

По словам экспертов, это может привести к критическим поломкам.

Закрытие радиатора в автомобиле картонкой может обернуться серьезными поломками автомобиля. Об этом «РГ» рассказали автоэксперты.

Использование картонной заслонки способствует более быстрому прогреву двигателя зимой и уменьшает количество холодных пусков, что положительно сказывается на его работе. При исправном термостате это может помочь предотвратить замену масла и скопление лишней жидкости под капотом.

Однако, по словам экспертов, при проблемах в системе охлаждения и ежедневной эксплуатации автомобиля лайфхак может нарушить температурный баланс. Специалисты подчеркнули, что заслонка ограничивает поток воздуха на радиатор, что может привести к повреждениям, включая деформацию головки блока цилиндров и другие критические неисправности.