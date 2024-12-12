Врачи первичного звена начнут получать дополнительные выплаты в Ленобласти

Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных ежемесячных выплатах с 1 января 2025 года для врачей и медсестер, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаториях области.

Врачи-психиатры, работающие в поселениях до 50 тысяч человек получат 50 тысяч рублей, в поселениях от 50 до 100 тысяч человек – 29 тысяч рублей, в поселениях от 100 тысяч человек – 14 500 рублей, а средний медперсонал — 30 тысяч, 13 тысяч и 8 тысяч рублей соответственно.

Вам будет интересно Медиков в Ленобласти предлагают поддержать рублем дополнительно Сегодня в рамках 55-го очередного заседания ЗакСобрания области депутаты приняли обращение к Губернатору региона по совершенствованию мер социальной поддержки в... 03.12.2024 252

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.