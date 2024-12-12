Трамп выступил против ударов ВСУ по России американским оружием

Будущий президент США считает, что это ведет к еще большей эскалации.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против ударов ВСУ по территории России американским оружием. Будущий глава Белого дома считает, что это ведет к еще большей эскалации конфликта.
Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?… Мы просто обостряем этот конфликт и усугубляем его, — заявил Трамп.
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