Николай Емельянов: В центре внимания в 2025 году — потребности пожилых людей

Активные и позитивные собрались на последнем в этом году заседания консультативного совета при губернаторе по делам ветеранов.

«Пожилые люди, ветераны Отечественной войны, ветераны труда — люди, которые заслужили большое уважение со стороны региона. Наша первостепенная задача — создать условия, в которых они смогут получить необходимую медицинскую и социальную помощь. В центре внимания в 2025 году — потребности пожилых людей. Мы проделали большую работу в этом году и планируем сохранить курс на всестороннюю поддержку ветеранов в следующем», — подчеркнул Николай Емельянов, зампредседателя правительства области по социальным вопросам.

При Губернаторе Ленобласти работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленинградской области в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.