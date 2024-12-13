Ввод станции метро «Театральная» в Петербурге отложили на три года

Ввод в эксплуатацию наземного выхода со станции метро «Театральная» в Петербурге откладывается примерно на три года, до 2028-го.

«Мы построили станцию, но из неё не будет выхода к «Мариинскому театру». (…) Сейчас мы вынуждены опять вести переговоры с частным лицом, чтобы выкупить участок на расстоянии 700 метров от метро. (…) Мы не сможем пользоваться «Театральной» как минимум три года. Сперва должны получить землю, чтобы начать проектирование выхода. Еще нам нужно пробить один туннель», — пояснил Беглов.

По его словам, из-за «Театральной» пришлось задержать ввод следующей станции – «Горный институт». При этом Беглов пообещал, что первый поезд с пассажирами до «Горного института»запустят до конца 2024 года.