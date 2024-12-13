Рейс SSJ-100 вылетел из Петербурга и вернулся обратно

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» прервал рейс «Петербург-Москва» из-за технической неисправности и вернулся в Пулково. Полет будет завершен на резервном борту после устранения проблемы, сообщает «Петроград».

Посадка прошла в штатном режиме в 08:22, экстренной ситуации не объявляли. Сообщается о возможной разгерметизации салона как причине возврата.

За последние недели это уже не первый случай с SSJ-100. В ноябре самолет этой модели загорелся при посадке в Анталье, а в декабре другой борт экстренно сел в Минеральных Водах из-за срабатывания датчика неисправности.