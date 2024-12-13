Небольшой снег продолжит идти в Ленобласти 14 декабря

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 14 декабря.
В субботу, 14 декабря, местами по региону пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5…-10°С, местами до -13°С, днем -3…-8°С.
На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.
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