В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

На территории Санкт-Петербурга 14 декабря ожидается мокрый снег. Опасность также представляют гололедно-изморозевые отложения, сообщает «Бриф».

Кроме того, 14 декабря в городе ожидается сильный снегопад. Власти попросили водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов – сохранять бдительность.