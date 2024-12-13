В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

На территории Санкт-Петербурга 14 декабря ожидается мокрый снег. Опасность также представляют гололедно-изморозевые отложения, сообщает «Бриф».
Кроме того, 14 декабря в городе ожидается сильный снегопад. Власти попросили водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов – сохранять бдительность.
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13.12.2024 57