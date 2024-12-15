Четыре сборные Ленобласти вышли в полуфинал федерального конкурса «Кибердром»

Школьники, студенты и молодые специалисты из Ленинградской области показали свои навыки дистанционного управления роботами и решения транспортных задач в условиях киберфизического противодействия.

Команда «Всеволожского кранового завода» вошла в топ-10 соревнований «Зарница». Первое место в конкурсе «Сборка сим», где участники собирали дрон в виртуальной среде, заняла команда «Флагман-9» из Гатчины.

Подготовкой участников занимался комитет экономического развития Ленинградской области совместно с крупным бизнесом. Тренировки проводились на базе школ, техникумов и образовательных центров «Кванториум».

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти