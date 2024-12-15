Оплата переводом на рынке может любого привести к уголовному сроку. Например, москвичу уже грозит от 8 до 15 лет

Оплата товаров на рынках через перевод на карту неизвестного продавца может повлечь серьезные правовые риски, включая обвинения в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказал Александр Хаминский, юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.
По его словам, такие платежи остаются обезличенными: покупатели не получают кассовый чек, а средства могут быть использованы для любых целей, включая незаконные.
Юрист напомнил, что российское законодательство не запрещает использование личных банковских карт для расчетов при ведении бизнеса, но в соответствии с инструкциями Банка России, такие операции могут привести к блокировке счета.
Поводом для предупреждения стала информация о деле, в рамках которого суд 4 декабря арестовал жителя Москвы. Мужчина, работавший менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», был обвинен в вовлечении в террористическую деятельность. Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
Юрист призвал россиян быть внимательными при использовании переводов на рынках и выбирать платежные методы, обеспечивающие прозрачность и безопасность.