Оплата переводом на рынке может любого привести к уголовному сроку. Например, москвичу уже грозит от 8 до 15 лет

Оплата товаров на рынках через перевод на карту неизвестного продавца может повлечь серьезные правовые риски, включая обвинения в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом РИА «Новости» рассказал Александр Хаминский, юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.

«В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках, есть номер карты (или телефона, которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги», — отметил Александр Хаминский

По его словам, такие платежи остаются обезличенными: покупатели не получают кассовый чек, а средства могут быть использованы для любых целей, включая незаконные.

Юрист напомнил, что российское законодательство не запрещает использование личных банковских карт для расчетов при ведении бизнеса, но в соответствии с инструкциями Банка России, такие операции могут привести к блокировке счета.

«Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства. Покупая на рынке орехи или фрукты, происходящие из Средней Азии, нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ. Оплачивая товары на карточный счет неизвестного лица, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма», — подчеркнул Александр Хаминский

Поводом для предупреждения стала информация о деле, в рамках которого суд 4 декабря арестовал жителя Москвы. Мужчина, работавший менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», был обвинен в вовлечении в террористическую деятельность. Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Юрист призвал россиян быть внимательными при использовании переводов на рынках и выбирать платежные методы, обеспечивающие прозрачность и безопасность.